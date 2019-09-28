مقتل 17 داعشياً بغارة أمريكية في ليبيا

المصدر: ■ طرابلس - وكالات

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، أمس، مقتل 17 إرهابياً من تنظيم داعش الإرهابي بعد استهدافهم بغارة جوية جنوبي ليبيا.

وقالت «أفريكوم»، في بيان، إنها نفّذت غارة جوية استهدفت عدداً من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي جنوب غربي ليبيا، أول من أمس.

وأكد الأدميرال البحري الأمريكي هايدي بيرج، مدير الاستخبارات في القيادة الأمريكية الأفريقية، «أن هذه الحملة المستمرة ضد داعش - ليبيا تُظهر أن القيادة الأمريكية الأفريقية تستهدف بإصرار الشبكات الإرهابية التي تسعى إلى إيذاء الليبيين الأبرياء».

وتابع بيرج: «سنواصل ملاحقة داعش في ليبيا والإرهابيين الآخرين في المنطقة، لحرمانهم من الملاذ الآمن للتنسيق والتخطيط للعمليات في ليبيا». وأكدت القيادة الأمريكية الأفريقية أنها تواصل دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى استقرار الوضع السياسي في ليبيا من أجل تعطيل المنظمات الإرهابية التي تهدد الاستقرار الإقليمي.

الغارة الثالثة

وتعد هذه الغارة هي الثالثة التي تنفذها الأفريكوم في أقل من أسبوع، إذ سبق أن أعلنت، الأربعاء الماضي، مقتل 11 داعشياً في غارة في مدينة مرزق، إضافة إلى ما أعلنته 20 سبتمبر الجاري من مقتل 8 إرهابيين من تنظيم داعش الإرهابي إثر قصف جوي نفذته بضواحي المدينة نفسها.

وفي نهاية العام الماضي، استهدفت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا المنطقة بين مرزق وأوباري (جنوب غرب)، ما أدى إلى مقتل 11 عنصراً من تنظيم القاعدة الإرهابي.

وكان الجيش الليبي أعلن أن عناصر تنظيم داعش الإرهابي وعصابات المعارضة التشادية يسيطرون على مدينة مرزق بدعم من ميليشيات حكومة الوفاق.

صورة تنظيمية

وتوجد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في الجنوب الليبي على صورة أفراد يقاتلون ضمن صفوف المرتزقة التشاديين بقيادة «تيمان أرديمي» أو بصورته التنظيمية الضعيفة نتيجة لعمليات الجيش الليبي وضربات «أفريكوم».