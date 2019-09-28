جهود إماراتية فاعلة لحل الأزمات العربية

المصدر: نيويورك - البيان، وكالات

شاركت الإمارات في سلسلة لقاءات على هامش الدورة الـ «74» للجمعية العامة للأمم المتحدة، تمحورت حول بحث أفضل السبل لحل الأزمات العربية.

وترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وفد الدولة في الاجتماع الوزاري حول ليبيا، حيث تم بحث سبل تمهيد الأجواء لاستئناف الحوار والمسار السياسي بين الأطراف الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة. كما أكد سموه تعزيز فرص التعاون مع الدول الصديقة في عدد من اللقاءات مع المسؤولين ووزراء الخارجية.

وفي الاجتماع رفيع المستوى بشأن السودان في الأمم المتحدة، جدّدت دولة الإمارات دعمها لاستقرار السودان. وفي الشأن السوري، أكدت الدولة موقفها الداعي إلى ضرورة بدء عملية سياسية، تحقق طموحات الشعب السوري في عودة الأمن والازدهار إلى بلادهم.

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