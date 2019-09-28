العراق يرفض تهديدات سفير إيران ببغداد

المصدر: بغداد - البيان، وكالات

ردت وزارة الدفاع العراقية على تصريحات السفير الإيراني لدى بغداد، والتي قال فيها إن بلاده ستضرب القوات الأمريكية في العراق حال تعرضت للاعتداء.

وأكد الناطق باسم الوزارة اللواء تحسين الخفاجي، رفضه أن تصبح بلاده ساحة للصراع بين أي متصارعين.

وقال الخفاجي إن العراق يرفض التهديدات التي تطلقها إيران أو الولايات المتحدة، مؤكداً أن «الأراضي العراقية خط أحمر ولن نسمح باستخدامها ضد أحد». وأضاف أن «العراق لن يكون منطلقاً للاعتداء على إيران، كما لن يسمح بأن يتم تهديد المصالح الأمريكية على أراضيه». وشددت الوزارة على أن العراق لن يسمح باستخدام أراضيه «في الاعتداء على دول الجوار».

العمل على التهدئة

وفي مداخلة مع قناة «الحدث» قال الخفاجي: «نعمل على التهدئة بين إيران والولايات المتحدة»، موضحاً أنه ليس هناك على أراضي العراق «قوات أمريكية قتالية». وشدد الخفاجي على أن بغداد لن تسمح «بالاعتداء على السيادة العراقية».

وكان السفير الإيراني في بغداد، إيرج مسجدي، هدد بقصف القوات الأمريكية في العراق أو أي مكان آخر إذا تعرضت إيران لأي هجوم من قبل الولايات المتحدة.

وخلال مقابلة مع إحدى القنوات التلفزيونية العراقية، أشار السفير الإيراني إلى أن «خروج القوات الأمريكية من المنطقة مطلب إيراني، لأن هذه القوات لا تقوم بأي شيء بنّاء أو إيجابي»، على حد قوله.

وأضاف مسجدي أن «الوجود الأمريكي يسبب التصعيد وعدم الأمان في المنطقة».

وفي ما يتعلق بالوجود الأمريكي في العراق، أشار سفير إيران إلى أن بلاده طالبت رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بإخراج الأمريكيين من العراق.