الدولة تؤكد نهج التعاون لمعالجة التحديات العالمية

المصدر: نيويورك - وام

شاركت دولة الإمارات في فعاليات اليوم الخامس من الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة وسلطت الضوء على شراكاتها الرئيسة مع وكالات الأمم المتحدة في جولة من الاجتماعات رفيعة المستوى.

وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، مجدداً في اجتماعه مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث دعم الإمارات الدائم للمبعوث الخاص من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة.

وقد مثّل معاليه دولة الإمارات في الاجتماع الوزاري حول الأزمة الإنسانية في اليمن، والذي استضافته البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة حيث تناول الاجتماع سبل تعزيز وصول المعونات الإنسانية إلى من هم بحاجة إليها في اليمن في ضوء التحديات الراهنة.

والتقى قرقاش المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث. تناول اللقاء التطورات الراهنة على الساحة اليمنية والانتهاكات الحوثية و آفاق الحل السياسي.

وأكد الطرفان أهمية المضي قدما في تطبيق بنود إتفاق ستوكهولم وتحريك الجمود السياسي الراهن وثمنا دور المملكة العربية السعودية في جمع الأطراف اليمنية إلى طاولة الحوار في جدة، وشددا على الدعم الكامل لجهود المملكة و أهمية تسوية الخلافات الداخلية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بالطرق السلمية.

كما التقى ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حيث استعرض جهود دولة الإمارات الأخيرة في ملف حقوق الإنسان و أكد التزام الدولة بتعزيز التعاون والتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الانسان.

والتقى بعد ذلك غير بيدرسن، مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، لمناقشة الوضع الأمني والسياسي الحالي في سوريا. وأكد موقف دولة الإمارات الداعي إلى ضرورة بدء عملية سياسية في سوريا، مجدداً دعم الإمارات لطموحات الشعب السوري في عودة الأمن والازدهار إلى بلادهم.

على صعيد آخر ناقش الدكتور قرقاش في اجتماع مع جيمس سوان، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال رئيس بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال الجهود الجارية لتعزيز الاستقرار والأمن في البلاد، وأكد دعم دولة الإمارات للبعثة.

وشارك وزراء خارجية مختلف الدول الأعضاء في غداء العمل الوزاري لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، الذي أقيم بهدف حشد الدعم المالي والسياسي للوكالة. وشدد على التزام دولة الإمارات دعم الخدمات الحيوية التي تقدمها وكالة الأونروا وإيجاد حلول مبتكرة لتمويل العمل الحيوي للوكالة.

الرؤى المشتركة

وفي السياق، التقى معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، نيلز أنين، وزير الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

كما اجتمع معالي الدكتور سلطان الجابر مع الدكتور ريتشارد سيبيرا وزير خارجية جمهورية رواندا وإيفيكا داتيتش النائب الأول لرئيس الوزراء وزيرة خارجية جمهورية صربيا والدكتور فيفيان بالاكريشنان وزير خارجية جمهورية سنغافورة لمناقشة التطورات الإقليمية والدولية ذات الأهمية.

من جهته اجتمع معالي أحمد الصايغ، وزير دولة، مع ازاتشييل نيبيجيرا، وزير خارجية جمهورية بوروندي ومونيكا جوم، وزيرة خارجية جمهورية كينيا وزوهراب ماتساكوانيان، وزير خارجية جمهورية أرمينيا.

10 ملايين دولار

على صعيد متصل، ألقت معالي حصة بنت عيسى بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع، خطاباً بمناسبة الاحتفال بالصندوق العالمي للعطاءات الإسلامية من أجل الأطفال الذي أنشأته منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» والبنك الإسلامي للتنمية.

وبهذه المناسبة أعلن معالي عبدالعزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات، عن تبرع إماراتي بقيمة 10 ملايين دولار لضمان قدرة الصندوق على العمل سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.