الإمارات تبحث سبل استئناف الحوار في ليبيا

المصدر: نيويورك - وام

عقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، سلسلة من اللقاءات وشارك في فعاليات على هامش الدورة الـ «74 » للجمعية العامة الأمم المتحدة في نيويورك.

وترأس سموه وفد الدولة المشارك في الاجتماع الوزاري حول ليبيا، الذي دعت كل من فرنسا وإيطاليا إلى عقده في نيويورك. رافق سموه في هذا الاجتماع الوزاري معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، ولانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة. ت

ناول الاجتماع آخر المستجدات على الساحة الليبية وسبل تمهيد الأجواء لاستئناف الحوار والمسار السياسي بين الأطراف الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة.

تعاون مشترك

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، تعبان دينق غاي، النائب الأول لرئيس جنوب السودان، بحضور أوت دينق أشويل، وزيرة خارجية جنوب السودان. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجنوب السودان وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات وبدعم قيادتها الرشيدة على تعزيز فرص التعاون وتنمية علاقات الصداقة مع جنوب السودان في مختلف المجالات.

من جانبه أكد تعبان دينق غاي حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون المشترك وتطويرها مع دولة الإمارات، مشيداً بمكانة الدولة الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي والرؤية المستنيرة لقيادتها الرشيدة التي قادتها إلى تحقيق إنجازات تنموية في مختلف المجالات.

لقاءات

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في نيويورك عدداً من وزراء الخارجية.

فقد التقى سموه كلاً من تيودورو لوكسين جونيور وزير خارجية الفلبين، ونيستور بوبوليزيو وزير خارجية بيرو، وأليخاندرو فيرير وزير خارجية بنما، وأنطونيو ريفاس وزير خارجية الباراغواي، وكانغ -كيونغ-وا وزيرة خارجية كوريا الجنوبية، ووانغ يي وزير خارجية الصين، ونتمبو ناندي نداتواش وزيرة الشؤون الخارجية في جمهورية ناميبيا، وجوزي كاندوكووا باشيكو وزير خارجية موزمبيق.

وتضمنت مجمل هذه اللقاءات بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك في المجالات المختلفة ومنها الاستثمارية والثقافية والدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والتعليمية والسياحية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والزراعة والبنية التحتية والصحية بين دولة الإمارات وهذه الدول.

وجرى أيضاً تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وتيودورو لوكسين جونيور وزير خارجية الفلبين، بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الإمارات والفلبين بشأن التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.

حضور

حضر اللقاءات معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي ولانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة وعمر سيف غباش، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية.