السيسي: مصر بلد قوي.. ولا يمكن خداع المصريين

المصدر: د ب ا

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة أن مصر بلد قوى بالمصريين والإعلام له دور قوي في توعية الشعب.

وأوضح لدى استقباله بمطار القاهرة عقب عودته من الولايات المتحدة حيث ألقى كلمة مصر في الجمعية العامة للأمم المتحدة: "مصر بلد له مكانة عظيمة بشعبها ولا يمكن خداع المصريين ولا داعي للقلق"، بحسب الهيئة الوطنية للإعلام المصرية في موقعها الإلكتروني.

وأضاف أن هناك محاولة لتزييف الحقائق وخلق صورة مغايرة للواقع.

تأتي تصريحات الرئيس السيسي فيما شددت السلطات المصرية الإجراءات الأمنية في القاهرة ومناطق أخرى من البلاد اليوم الجمعة قبل احتجاجات جديدة ضد الحكومة.