30 سيارة مساعدات سعودية لمحافظة الحديدة

المصدر: الحديدة - وكالات

وصلت إلى محافظة الحديدة في اليمن، 30 سيارة أمنية بكامل أجهزتها للإدارة العامة لشرطة الحديدة قادمة من المملكة العربية السعودية. وحضر عملية تسليم السيارات، محافظ محافظة الحديدة الحسن طاهر، ومدير عام شرطة المحافظة العميد نجيب أحمد ورق، وقائد قوات الأمن الخاصة العقيد صادق عطية.

وفي تعليق على تسلّم المساعدات السعودية، أعرب محافظ الحديدة، عن بالغ شكره وتقديره للأشقاء في المملكة لما قدمته لليمن حكومة وشعباً لاسيّما محافظة الحديدة. وقال الحسن طاهر، إنّ الأطقم العسكرية ستسهم في حفظ الأمن والاستقرار للمناطق المحررة في محافظة الحديدة، بعد أن نهبت ميليشيا الحوثي الإيرانية كل المعدات الخاصة بقوات الأمن والوحدات العسكرية.