وزير الخارجية المغربي: أمن السعودية من أمننا

المصدر: الرباط - وكالات

شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، على أن أمن المملكة العربية السعودية من أمن المغرب.

وأكد بوريطة، في حديث خاص لـ«سكاي نيوز عربية» على التضامن الكامل للمغرب مع السعودية بشأن الاعتداء الأخير الذي تعرضت له منشأتان نفطيتان تابعتان لشركة «أرامكو» في خريص وبقيق في 14 سبتمبر الجاري، واصفاً الاعتداء الإيراني بأنه «غير مقبول».

وأضاف بوريطة: «لم تكف إيران عن ممارسة أعمالها العدائية في المنطقة، وتبني استراتيجية الهروب إلى الأمام وسياسة التخريب التي تمثل تهديداً ليس لدور الجوار فحسب، وإنما للأمن القومي العربي والاستقرار الدولي». ودعا المسؤول المغربي «إلى التعامل بحزم مع النظام الإيراني، وإفهامه أن الأمن الإقليمي العربي واحد ويمنع المساس به».

وتابع: «على المجتمع الدولي أن يكون أكثر فاعلية في التعاطي مع الانتهاكات الإيرانية باعتبارها تمس الاستقرار والسلم الدوليين». وتطرق بوريطة في حديث للتدخلات الإيرانية التي طالت دولاً عربية وأخرى أفريقية، داعياً المجتمع الدولي لتوحيد خطابها بشأن تلك التجاوزات، والعمل بشكل جماعي لحل الأزمة معها بمختلف جوانبها بما فيها مسألة الاتفاق النووي.