قرقاش: التزامنا تاريخي تجاه الشعب الفلسطيني

المصدر: دبي - البيان

أكّد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، التزام دولة الإمارات التاريخي تجاه الشعب الفلسطيني ودعم الأونروا.

وكتب معاليه في تغريدة على تويتر: «في خضم النشاط المكثف في أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة شاركت دولة الإمارات في جلسة مخصصة لدعم الأونروا، مؤكدين التزامنا التاريخي السياسي والمالي تجاه الشعب الفلسطيني ودعم الأونروا والتي تشمل خدماتها الأساسية أكثر من 5 ملايين فلسطيني، التزامنا مستمر».

وكانت منظمة التحرير الفلسطينية قد حثت دول العالم، أمس، على ضرورة التصويت لصالح تمديد تفويض عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» لثلاثة أعوام. وأكد عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة رئيس دائرة شؤون اللاجئين فيها أحمد أبو هولي، أهمية دعم العالم لصالح تمديد تفويض أونروا في التصويت المقرر في الاجتماعات الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتتعرض أونروا لضغوط مالية وسياسية قوية منذ أن قطعت الولايات المتحدة الأمريكية عنها التمويل العام الماضي، علماً أنها تقوم بتقديم خدمات للاجئين الفلسطينيين في كل من قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

دور البحرين

في تغريدة أخرى، كتب معالي الدكتور أنور قرقاش: «شاركت في فعالية رؤية البحرين ضمن الأنشطة العديدة في أسبوع الجمعية العامة، حضور متميز وحوار بناء ترعاه البحرين حول قضايا النظام الدولي، البحرين مؤثرة بعلاقاتها وتجربتها وتاريخها، ونجاح البحرين وازدهارها ونموذجها محل تقدير ترصده في مداخلات الحضور ومتابعاتهم».