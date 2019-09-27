غوتيريس: قلقون من تصاعد العنف بالساحل الأفريقي

المصدر: نيويورك- رويترز

قال أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة إن غرب أفريقيا والقوى الدولية تخفق في معالجة التهديد المتنامي الذي يمثله التشدد في منطقة الساحل الإفريقي، حيث عززت جماعات إرهابية تواجدها في المنطقة.

وقال غوتيريس للجنة رفيعة المستوى على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة «لنتكلم بوضوح، نحن نخسر في مواجهة العنف». وأضاف «أعلم أننا جميعا قلقون من تصاعد العنف المستمر في الساحل وامتداده إلى دول خليج غينيا».

وما زالت فرنسا تنشر قوات يبلغ قوامها 4500 جندي في المنطقة في إطار عمليات بوركينافاسو لمكافحة الإرهاب، في حين تعمل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي ويبلغ قوامها نحو 15 ألفاً من الجيش والشرطة.