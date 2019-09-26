الإمارات تعرب عن ارتياحها إزاء تشكيل الحكومة السودانية الجديدة

المصدر: وام

ألقى عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الامارات لدى الأمم المتحدة في جنيف كلمة الإمارات أمام الدورة الثانية و الأربعين لمجلس حقوق الإنسان في إطار الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان.

ورحب سعادة السفير في مستهل كلمته بالخبير المستقل مؤكدا انضمام دولة الإمارات إلى بيان المجموعة العربية.

و في هذا السياق، عبر سعادته عن الارتياح إزاء تشكيل الحكومة السودانية الجديدة بعد التوقيع على وثيقة الإعلان الدستوري في 17 أغسطس الماضي بحضور العديد من الدول ومن بينها دولة الإمارات.

وأعرب عن الأمل في أن تشكل هذه الخطوة الإيجابية بداية لمرحلة جديدة من شأنها أن تسهم في إرساء دولة القانون وتحقيق استمرارية مؤسسات الدولة واستقرار أمنها.

و أكد سعادته أن " التحديات التي يواجهها السودان تقتضي التركيز على الاحتياجات العاجلة وعدم تحميل السلطات المحلية التزامات يصعب تنفيذها في الظروف الراهنة " .

وقال إن " إثقال السودان ببرامج و إصلاحات شاملة أمر غير مجد في هذه المرحلة الصعبة بسبب نقص الموارد علاوة على أنها تتناقض في جوهرها مع رغبة السودان في استضافة مكتب إقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والدخول في برنامج تعاوني مع هيئات وآليات الأمم المتحدة ذات الصلة بهدف ترسيخ التحول الديمقراطي الذي يتطلع إليه الشعب السوداني" .

و شدد الزعابي في ختام كلمته على احترام دولة الإمارات لسيادة السودان و ضرورة الحفاظ على استقراره ووحدة أراضيه.. و دعا كلا من مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان إلى مواصلة دعمهما للسودان وفقا للمعطيات الجديدة لا سيما و أن السودان يسير في الاتجاه الصحيح نحو تأسيس نظام سياسي قادر على النهوض بالدولة و السير بها نحو مستقبل واعد ومزدهر