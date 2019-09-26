رئيس وزراء اليابان يندد بهجوم «أرامكو»

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

ندد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بالهجوم الذي استهدف منشأتين لشركة أرامكو النفطية السعودية، واصفاً إياه بأنه «جريمة جديرة بالازدراء للغاية»، وذلك في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال: «الهجوم على منشآت النفط الخام في السعودية كان جريمة جديرة بالازدراء للغاية حيث تجعل النظام الاقتصادي الدولي رهينة».

وخلال لقائه الرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء، قال آبي لروحاني إن طوكيو تتوقع من طهران أن تلعب دوراً بناء في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط بعد هجوم 14 سبتمبر.

وعبر رئيس الوزراء الياباني عن قلقه بشأن الموقف في الشرق الأوسط وحث إيران على اتخاذ إجراءات «ترتكز على الحكمة المستمدة من تاريخها الثري». وقال آبي «إن دوري الذي لا يتغير هو دعوة إيران كقوة رئيسية إلى اتخاذ إجراءات ترتكز على الحكمة المستمدة من تاريخها الثري» مشيراً إلى أن بلاده تشعر بقلق بشأن الموقف في الشرق الأوسط.