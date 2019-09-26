اقتحام «الأقصى» واعتقالات في القدس والضفّة

المصدر: رام الله، غزّة - البيان، وكالات

في استفزاز جديد، أقدم المستوطنون على اقتحام المسجد الأقصى ونفّذوا جولات في باحاته، وفيما اعتقل الاحتلال وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية، وسبعة فلسطينيين في الضفّة، توغّلت آليات إسرائيلية جنوب قطاع غزة.

واقتحم عشرات المستوطنين بينهم رئيس جهاز الشاباك السابق آفي ديختر، أمس، باحات المسجد الأقصى بحراسه مشددة من قبل شرطة الاحتلال. وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن ديختر والمستوطنين نفذوا جولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، بعد أن اقتحموه عبر باب المغاربة.

كما اعتقلت قوّات الاحتلال، سبعة فلسطينيين من محافظات الضّفة الغربية فجر أمس. ووفق وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد جرى اعتقال الشبان بحجة مشاركتهم في الأنشطة الشعبية ضد الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، أمس، وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية، فيما سلّمت استدعاء للمحافظ بعد اقتحام منزليهما في المدينة. وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال برفقة المخابرات اعتقلت الوزير فادي الهدمي، بعد اقتحام منزله في حي الصوانة بالمدينة. واقتحمت القوات، منزل محافظ القدس عدنان غيث في بلدة سلوان، وسلمت عائلته استدعاء للتحقيق لعدم وجوده بالمنزل.

إدانة

بدورها، استنكرت منظمة التحرير الفلسطينية، التصاعد المستمر في الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين والمسؤولين في القدس والتي كان آخرها اعتقال وزير شؤون القدس، واستدعاء محافظها عدنان غيث بعد اقتحام منزليهما.

وقالت عضو اللجنة التنفيذية حنان عشراوي، في بيان إن الإرهاب اليومي المنظم الذي يطال القدس المحتلة، يمثّل ترجمة حقيقية لسياسة الاحتلال ونهجه الهادف لتنفيذ مخططات التطهير العرقي والتهجير القسري والفصل العنصري، وصولاً لحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في البقاء على أرضه وممتلكاته.

مخطّط احتلال

واستعرضت عشراوي، الممارسات الإسرائيلية الإجرامية المتصاعدة التي تطال القدس وضواحيها، لا سيما في سلوان وشعفاط وكفر عقب والعيسوية، والتي ارتكزت في مجملها على مواصلة سياسة الإعدامات الميدانية وعمليات هدم المنازل والمنشآت، والتي كان آخرها هدم منزل قيد الإنشاء في بلدة الطور، فضلاً عن حملة المداهمات والترهيب والاعتقالات المتكررة لأبناء المدينة ومسؤوليها والتوسع الاستيطاني وسرقة الأرض والموارد.

ودعت عشراوي، المجتمع الدولي إلى الوقوف أمام التزاماته السياسية والقانونية والإنسانية، وترجمة إداناته إلى تحرك جاد وفاعل، والتدخل باتجاه لجم دولة الاحتلال ومحاسبتها ومساءلتها ورفع الغطاء عنها، ووقف سياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها بدعم من الإدارة الأمريكية. كما اعتبرت حركة فتح، في بيان، أن اعتقال الهدمي واقتحام منزل غيث يأتي ضمن مخطط الاحتلال لتهويد المدينة وإعلان سيطرته عليها.

توغّل

إلى ذلك، توغلت آليات عسكرية إسرائيلية، أمس، بشكل محدود في أراضي المواطنين في شمال شرق خانيونس جنوب قطاع غزة. وذكر شهود عيان فلسطينيون أن أربع جرافات عسكرية وثلاثة حفارات كبيرة فضلاً عن آلية عسكرية واحدة، توغلت بشكل محدود لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين، وسط عمليات تجريف وإطلاق نار بشكل متقطع تجاه الأراضي القريبة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

في السياق، أطلقت قوات الاحتلال، النار تجاه أراضي ومنازل المزارعين قبالة مناطق عدة وسط وجنوب القطاع. كما فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل السودانية والواحة شمال غرب القطاع.