الإمارات تؤكد حرصها على تنمية التعاون مع أفريقيا

المصدر: نيويورك - وام

أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، حرص دولة الإمارات على تعزيز وتنمية أوجه التعاون المشترك مع دول الاتحاد الأفريقي في المجالات كافة، وذلك خلال لقائه على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، فاكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الذي أشاد بدور دولة الإمارات الداعم للدول الأفريقية ومفوضية الاتحاد الأفريقي، مؤكداً حرص المفوضية على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة الإمارات.

وجرى خلال لقاء سموه مع موسى فاكي محمد، بحث سبل تعزيز العلاقات الإماراتية الأفريقية، وتنمية أوجه التعاون المشترك على مختلف الصعد. كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خصوصا تطورات الأوضاع في ليبيا. حضر اللقاء، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ولانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة.

رئيس بوركينا فاسو

والتقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، روش مارك كريستيان كابوري رئيس جمهورية بوركينا فاسو، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وبوركينا فاسو، وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة منها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة والاتصالات.

ونقل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في مستهل اللقاء إلى كابوري تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلّحة، وتمنياتهم لبوركينا فاسو بالتقدم والنماء.

من جانبه حمل كابوري سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات بالمزيد من التطور والازدهار.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وبوركينا فاسو، والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات.

من جانبه أكد روش مارك كريستيان كابوري حرص بلاده على تطوير أوجه التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات، مشيداً بمكانة الدولة الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وزراء خارجية

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في نيويورك عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك.

والتقى سموه خوريه فاوري وزير الخارجية والعبادة الأرجنتيني وجيروم والكوت وزير الخارجية والتجارة الدولية في باربادوس واينه إريكسون سوريدي وزير خارجية النرويج ولويجي دي مايو وزير خارجية إيطاليا وياسيك تشابوتو فيتش وزير خارجية بولندا وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي وفيديريكا موغريني وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي وشاه محمود قريشي وزير خارجية باكستان.

التعاون المشترك

وتضمنت مجمل اللقاءات بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك في المجالات المختلفة ومنها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والثقافية والدبلوماسية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتعليمية والسياحية بين الإمارات وهذه الدول.

كما جرى أيضاً تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

حضر اللقاءات، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، ولانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، وعمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية.