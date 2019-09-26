الرئيس العراقي: النصر على الإرهاب يتطلب تكاتفاً إقليمياً ودولياً

المصدر: نيويورك - وكالات

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أمس، التأكيد أن النصر على الإرهاب يتطلب تكاتفاً إقليمياً ودولياً، مشيراً إلى أن «العراق لن يكون منطلقاً للاعتداء على دول الجوار»، داعياً إلى بناء منظومة أمنية مشتركة في المنطقة، ولافتاً إلى أهمية تمكين السوريين من تقرير مستقبلهم «من دون وصاية وتدخل».

وقال صالح، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن مشروع داعش الإرهابي كان مخططاً لتدمير العراق والمنطقة، وإن التاريخ سيسجل أن العراقيين تمكنوا من إسقاط المشروع التكفيري.

وأشار إلى أن «الاستقرار المتحقق في العراق إنجاز مهم يجب الحفاظ عليه»، وأن «التحديات ما زالت ماثلة، واستحقاقات النصر على الإرهاب تتطلب تكاتفاً إقليمياً ودولياً».

وأوضح صالح أن «العراق بحاجة إلى إعادة إعمار شاملة»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن «الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة، وأن الفساد هو الممول الأساسي للإرهاب والعنف». وأكد أن «مصلحة المنطقة تحتم أن يكون العراق جسراً للتفاهم بين الدول».

وبشأن الوضع السوري، ذكر صالح أن «استمرار الوضع المأساوي في سوريا يستوجب جهوداً فعلية لتمكين السوريين من تقرير مستقبلهم من دون وصاية وتدخل».