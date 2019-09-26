فعاليات كويتية لـ«البيان»: دور السعودية محوري واستراتيجي

المصدر: الكويت - أحمد الأسعد

أكدت فعاليات كويتية رسمية وشعبية، الدور المحوري والريادي والاستراتيجي الذي تلعبه المملكة العربية السعودية، على جميع المستويات الإقليمية والدولية. ونوّهت الفعاليات لـ «البيان» في ذكرى اليوم الوطني السعودي، إلى ما حققته المملكة من إنجازات على كل الصعد والمجالات، وما تحظى به من مكانة مرموقة على المستوى الدولي.

وهنأ نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد سليمان الجار الله، الأشقاء في المملكة بمناسبة اليوم الوطني، مشيراً إلى أنه منذ أن تولى الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، رحمه الله، قيادة المملكة، وهي تمارس دوراً ريادياً على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف الجار الله، أنّ هناك إنجازات كبيرة تحققت للأشقاء، عبر أجيال متعاقبة، إلى أن وصلت المملكة اليوم إلى مصاف الدول الكبرى والمؤثرة في الساحة الدولية، مؤكداً أن الجميع يدرك دور المملكة ضمن مجموعة العشرين، ومساهمتها في تحقيق النمو والتوازن في اقتصادات العالم.

ولفت إلى أنّ القفزات الحضارية التي تحققت في الداخل السعودي، أمر يدعو للإعجاب، حيث بات جلياً حجم الاهتمام الذي توليه المملكة للمواطن السعودي، ليصل إلى مستوى عالٍ من الرقي والرفاهية، فضلاً عن المستوى التعليمي والثقافي المتميز.

مسؤولية تاريخية

وقال إن اليوم الوطني السعودي، يتزامن مع أحداث وتطورات تمر بها المملكة والمنطقة، تجسد من خلالها دور المملكة وقدرتها على مواجهة التحديات والمخاطر، ليتجلى للجميع تفاعل المملكة مع مسؤولياتها التاريخية تجاه قضايا وهموم الأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية، وجهود المجتمع الدولي الهادفة للقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه، والعمل الدؤوب لإرساء العدل والأمن والسلم في ربوع العالم.

وأضاف: «إننا في الكويت، إذ نستذكر هذا اليوم الوطني للأشقاء في المملكة، فإننا لم ولن ننسى الموقف البطولي المشرّف، عندما ساهمت المملكة ضمن تحالف دولي في تحرير الكويت من الاحتلال العراقي، حيث فتحت أرضها وسماءها وبحرها للإسهام في عملية التحرير، ولتؤكد للجميع محورية الدور السعودي في دعم وتمكين التحالف من تحقيق أهدافه».

عمق استراتيجي

من جهته، قال عضو مجلس الأمة الكويتي محمد براك المطير: «نبارك للإخوة في المملكة العربية السعودية، ملكاً وحكومة وشعباً باليوم الوطني، سائلاً المولى تعالى أن يديم عليها عزها وأمنها». وأضاف لـ «البيان»، أنّ السعودية هي عماد الإسلام والعروبة، والعمق الاستراتيجي للخليجيين، مؤكداً أن الجميع في الكويت يقف معها وخلفها صفاً واحداً.

مكانة خاصة

بدوره، هنأ عضو المجلس البلدي الكويتي السابق، المهندس جسار الجسار، المملكة العربية السعودية، ملكاً وولي عهد وحكومة وشعباً، بمناسبة يومها الوطني، الذي هو بمثابة احتفال لجميع الدول العربية. وأضاف الجسار لـ «البيان»، أن المملكة تحظى بمكانة خاصة لدى الوطن العربي ولدى دول مجلس التعاون، فهي القلب النابض للأمة العربية، ولمجلس التعاون الخليجي.

وأشار إلى أن المملكة حققت خلال الفترة القليلة الماضية إنجازات كبيرة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على مختلف الصعد الاقتصادية والعمرانية والتنموية، معرباً عن الأمل في أن تكون هذه الإنجازات خيراً على المملكة وشعبها، وعلى كل الوطن العربي.