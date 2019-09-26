الإمارات تغيث أبين بالأدوية والمستلزمات الطبية

المصدر: أبين - وام

قدمت دولة الإمارات ممثلة في ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، شحنة أدوية ومستلزمات طبية لمستشفى الرازي العام بمحافظة أبين، ضمن حملة الاستجابة العاجلة التي تنفذها في المحافظات اليمنية المحررة. وثمّن نائب مدير مستشفى الرازي، الدكتور محمد الشرفي، خلال تسلمه الشحنة، الدعم المقدم من دولة الإمارات ضمن الحملة التي يمولها الهلال، وجرى ضمنها تنفيذ عدد من المشاريع بالمحافظة بمجالات الإغاثة والنظافة ورفد المستشفيات بالأدوية.

وأكّد الشرفي أن هذه الشحنة من الأدوية ستسهم في رفع وتيرة الخدمات الطبية التي يقدمها مستشفى الرازي لمرضاه في مناطق زنجبار وخنفر، معرباً عن شكره لدولة الإمارات التي لم تتوانَ يوماً عن دعم الشعب اليمني في مختلف المجالات.