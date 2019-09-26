الإمارات: التزامنا بالدعم الإنساني لليمن مستمر

المصدر: نيويورك - وكالات

شدّدت دولة الإمارات العربية المتحدة، على التزامها باستمرار الدعم الإنساني في اليمن، مشيرة إلى أنّها قدمت ستة مليارات دولار منذ 2015 وحتى الآن، فيما قدّمت المملكة العربية السعودية، أمس، 500 مليون دولار مساهمة منها في دعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن تخفيفاً من معاناة الشعب اليمني.

وأكّد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنّ دولة الإمارات قدمت ستة مليارات دولار إلى اليمن منذ العام 2015.

وقال معاليه في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «في مؤتمر دعم اليمن بنيويورك والذي يعقد برعاية سعودية أمريكية، التزامنا بالدعم الإنساني مستمر، حيث قدمت الإمارات ستة مليارات دولار منذ 2015، ويبقى أن المسؤولية عن الأزمة الإنسانية تسبب بها الانقلاب الحوثي».

وأضاف معاليه: «الوضع الإنساني في اليمن يبقى ذا أولوية، وإشادة مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، بالدعم السعودي والإماراتي للجهد الإنساني في اليمن محل التقدير، وسنستمر في هذا الدعم بكل التزام في جهودنا المشتركة للتصدي للانقلاب الحوثي وتداعياته».

دعم سعودي

إلى ذلك، أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس، تقديمها 500 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2019، وجاء الإعلان خلال مؤتمر خاص باليمن عقد بمدينة نيويورك بدعوة من المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة.

ووقّعت المملكة على اتفاقية للتمويل الإنساني مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، وقدمت شيكاً بمبلغ 500 مليون دولار، إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في إطار إسهاماتها المتواصلة في خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، ودورها في التخفيف من معاناة أبناء الشعب اليمني الشقيق.

جاء ذلك خلال اجتماع المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول الاستجابة الإنسانية في اليمن، بحضور وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة مارك لوكوك، والمبعوث الأممي مارتن غريفيث، وعدد من رؤساء الهيئات الدولية.