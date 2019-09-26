«التحالف الإسلامي» يبحث بالرياض محاربة تمويل الإرهاب

المصدر: الرياض - د.ب.أ

يستضيف التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، في مقره بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم (الخميس)، في ندوته الشهرية الثالثة، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ورئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال أحمد بن عبد الكريم الخليفي، متحدثاً رئيساً في الندوة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أمس، أن الخليفي سيسلط الضوء في محاضرته التي سيلقيها على جوانب مهمة في محاربة تمويل الإرهاب، استناداً إلى خبرته الواسعة في هذا المجال.

وأضافت الوكالة: «إن مجال محاربة تمويل الإرهاب يمثّل أحد المجالات الأربعة لعمل التحالف، التي تشمل بالإضافة إليه المجال الفكري والإعلامي والعسكري».

ويعمل التحالف على تحقيق التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بمجال محاربة تمويل الإرهاب في الدول الأعضاء، وتيسير تبادل المعلومات فيما بينها ودعم عمليات الوقاية والكشف المتعلقة به وتطوير أطر العمل القانونية والتنظيمية والتشغيلية لهذا المجال.