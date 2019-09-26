الإمارات تسعى إلى إيجاد حلول دائمة للتحديات

المصدر: نيويورك - وام

سعت دولة الإمارات في اليوم الثالث من مشاركتها في الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى إيجاد حلول دائمة للتحديات المعاصرة الرئيسية مع شركائها الدوليين.

وفي هذا الصدد، حضر معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية اجتماع الترويكا الخليجية إلى جانب الحلفاء الإقليميين الرئيسيين، وتبادل الأطراف وجهات النظر حول آخر القضايا الإقليمية والدولية المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي والدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة، وخاصة الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الدولي، وزيادة الفرص المتاحة للشراكات المتعددة الأطراف، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين في المجالات التجارية والاستثمارية والاقتصادية.

من جهته، التقى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، مع معالي فوك جرمك، وزير خارجية صربيا السابق، ورئيس الدورة السابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وصربيا، وتناولا القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما شاركت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، في مؤتمر إعلان التبرعات على المستوى الوزاري للأزمة الإنسانية للروهينجا، الذي نظمته دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت وبنغلاديش ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأعلنت دولة الإمارات عن تبرعها بقيمة 10 ملايين دولار دعماً لشعب الروهينجا الذي هو بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية.

وحضرت معاليها اجتماع تحالف تعزيز برامج التغذية إلى جانب مجموعة من الدول الداعية لضمان بقاء الكفاح من أجل التغذية الجيدة على رأس جدول الأعمال السياسي.

لقاءات ثنائية

من جانبه، عقد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، عدداً من اللقاءات الثانية على هامش أعمال اليوم الثاني من فعاليات قمة الأمم المتحدة لـ«العمل المناخي 2019»، ومنها اللقاء مع هيلينا فالديس رئيس تحالف المناخ والهواء النظيف، حيث ناقشا التجارب والآليات الحديثة للزراعة المستدامة، وسبل تنويع الاقتصاد عبر استغلال فرص الاقتصاد الأخضر الصديق للبيئة، ومشاريع وتجارب التقاط وتخزين الكربون.

كما تناول النقاش انضمام الدولة مؤخراً للتحالف والتوجهات المستقبلية للعمل على رفع معدلات جودة الهواء والحفاظ على الصحة العامة، واستعرض الدكتور الزيودي جهود الإمارات في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة والتبريد المستدام ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.

والتقى معالي الدكتور الزيودي مع يانيك جلامريك المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، حيث تحدث معاليه عن مبادرات الإمارات في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتطوير هذا التحول، واستعرض مبادرات ومشاريع الدولة في نشر وتوسعة استخدام حلول الطاقة المتجددة والشراكة بين صندوق أبوظبي للتنمية ودول الكاريبي.

على الصعيد الإقليمي، عقد معالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، اجتماعاً ثنائياً مع الدكتورة رولا دشتي الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة غربي آسيا «الإسكوا»، التابعة للأمم المتحدة، وجرت مناقشة دور اللجنة المحوري كمنسق لتعزيز التعاون والتكامل بين دول المنطقة العربية بهدف ضمان الاستقرار والازدهار.

وبحث معالي الصايغ مع معالي سيلفي بايبوتيمون وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية أفريقيا الوسطى آخر مستجدات الوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى والأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما عقد معالي الصايغ اجتماعاً مع معالي جيهزوندار فيندلي، وزير خارجية جمهورية ليبيريا، ومعالي البرفيسور ويلسن تاربيه وزير تجارة جمهورية ليبيريا بحثوا فيه سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاستثمارية والاقتصادية.

التزام عميق

والتقى معاليه، كذلك لاشا دارساليا نائب وزير خارجية جمهورية جورجيا واستعراضا معاً سبل تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية التجارية والاستثمارية والثقافية بين البلدين. وأكد الوفد الإماراتي التزام دولة الإمارات العميق والمستمر بالمبادرات التي تقودها الأمم المتحدة وخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 لبناء عالم أكثر سلاماً وتسامحاً.

مشاركة

شاركت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، وعبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، في منتدى الأمم المتحدة السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، والذي يؤدي دوراً محورياً في متابعة واستعراض وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي.