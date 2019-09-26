السجن والغرامة بحق 4 متهمين بالإرهاب في البحرين

المصدر: المنامة - وكالات

عاقبت محكمة بحرينية، أمس، أربعة متهمين بإنشاء جماعة إرهابية والمشاركة في أعمالها، بالسجن ما بين ثلاث وسبع سنوات والغرامة. وأصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالبحرين، أحكاماً على المتهم الأول بالسجن سبع سنوات، والثاني بالسجن سبع سنوات وتغريمه 100 ألف دينار، والثالث بالحبس ثلاث سنوات و100 ألف دينار غرامة، وأخيراً الرابع بالحبس ثلاث سنوات ومصادرة المضبوطات.

وواجه المحكوم عليهم الأربعة تهماً بإنشاء جماعة إرهابية والاشتراك في أعمالها، والتدريب على صناعة المفرقعات وحيازة مواد تدخل في صناعتها، وتمويل الإرهاب، لتنفيذ هجمات بالبحرين، وفق بيان لنيابة الجرائم الإرهابية بالمملكة.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين الأول والثاني الهاربيْن خارج البحرين، بتشكيل خلية إرهابية داخل البلاد تتولى تصنيع العبوات المتفجرة وتحضير المواد المستخدمة في تصنيعها لزراعتها في أماكن تمركز رجال الأمن لاستهدافهم.

وتولى الأول والثاني تجنيد المتهم الثالث، حيث كلفاه بتصنيع المواد الكيميائية المستخدمة في إعداد العبوات المتفجرة، ومولاه بمبالغ مالية لشراء المواد اللازمة لذلك. كما تلقى المتهم الثالث أيضاً تكليفاً بتجنيد عناصر لمعاونته، وتمكن من ضم المتهم الرابع.

وثبت شراء المتهم الثالث بعض مواد تصنيع العبوات المتفجرة، وبدأ في تحضيرها بمعاونة الرابع. واستخدم المتهمان سيارة الثالث في تنقلاتهما، وقاما بالاحتفاظ بتلك المواد في مساكنهم تمهيداً لتلقي التعليمات من المتهمين الأول والثاني لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية.

واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم، إلى الأدلة القولية منها شهود إثبات واعتراف المتهمين والأدلة الفنية، قبل أن تحيل المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة.