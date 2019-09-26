طالبات يتظاهرن ضد «حوثنة» مدرستهن في صنعاء

المصدر: صنعاء - وكالات

تظاهرت طالبات مدرسة بلقيس الثانوية للبنات في صنعاء، ضد حوثنة المدرسة، عبر تعيين مديرة ووكيلة جديدتين من قبل ميليشيا الحوثي.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأنّ طالبات مدرسة بلقيس الثانوية، إحدى أكبر المدارس الحكومية في صنعاء، تظاهرن داخل المدرسة احتجاجاً على تعيين مديرة ووكيلة للمدرسة مواليتين لميليشيا الحوثي، وطالبن بإعادة مديرة المدرسة فايزة الصيادي، التي أقصتها وزارة التربية والتعليم في حكومة الحوثيين الانقلابية غير المعترف بها دولياً، من وظيفتها، دون مسوغ قانوني.

اعتداء

ونقلت مواقع إخبارية عن إحدى الطالبات، قولها، إن التظاهرة بدأت بعد اعتداء أمة الكريم المتوكل، المديرة الجديدة المعينة من ميليشيا الحوثي، على طالبة بصفعها على وجهها على خلفية مطالبتها بإعادة المديرة المبعدة. وأضافت أنّ المئات من الطالبات احتشدن في ساحة المدرسة، ورددن هتافات مناوئة للمديرة الحوثية، قبل أن يتحركن في التظاهرة إلى الشارع المحاذي لبوابة المدرسة.

احتجاجات

وتداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لاحتجاجات وهتافات الطالبات الرافضة لتعيين إدارة جديدة للمدرسة من التابعات للحوثيين، ضمن خطتهم المستمرة لحوثنة التعليم بشكل كامل في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. يذكر أنّ تقارير عدة كانت أشارت إلى فرض الميليشيا على المدارس إقامة دورات عقائدية للطلاب، بهدف نشر التعاليم الحوثية.