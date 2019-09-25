الجيش الليبي يسقط «مسيّرة» تركية

المصدر: طرابلس، بنغازي - وكالات

أعلنت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي أن عمليات السلاح الجوي مستمرة في استهداف قوات الوفاق. وقالت الغرفة، بحسب ما أوردته بوابة «أفريقيا الإخبارية» الليبية: إنه تم استهداف وضرب غرفة عمليات تركية، بالقرب من أبوقرين، كما استطاعت المضادات الأرضية في محاور طرابلس إسقاط طائرة تركية كانت تستهدف قوات الجيش.

في غضون ذلك، قالت القوات الأمريكية إنها قتلت 11 شخصاً يُشتبه بأنهم متشددون في ثاني ضربة جوية أمريكية خلال أسبوع قرب مدينة مرزق بجنوب ليبيا.

ونُفذ الهجوم الأمريكي، أول من أمس، في عمق الصحراء الجنوبية في ليبيا في أعقاب ضربة يوم 19 سبتمبر قالت الولايات المتحدة إنها أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص يُشتبه بأنهم متشددون.

وقال الميجر جنرال وليام جايلر مدير العمليات في القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا في بيان «نُفذت هذه الضربة الجوية لتصفية إرهابيي داعش وسلبهم القدرة على شن الهجمات على الشعب الليبي».