الكويت تحبط تهريب 5 قطع أثرية فرعونية من مصر

المصدر: د ب ا

أعلن مدير عام الإدارة العامة للجمارك الكويتية المستشار جمال الجلاوي، عن إحباط رجال الشحن الجوي محاولة جديدة لتهريب عدد من قطع الآثار الفرعونية مهربة في طرد عبر الشحن الجوي من أحد المنافذ الجمركية الجوية في مصر.

وقال الجلاوي، في تصريح صحفي اليوم الاربعاء، إن الطرد يزن نحو 65 كيلو غراما، مشيراً إلى أن قضية تهريب الآثار الفرعونية أحيلت إلى الجهات المختصة في البلاد على أن تتخذ الإجراءات اللازمة نحو إعادة الآثار إلى موطنها في جهورية مصر العربية.

وأكد استعداد الجمارك الكويتية لتقديم كافة المعلومات بشأن الآثار المهربة وآلية التهريب إلى السلطات المصرية انطلاقاً من التعاون الوثيق الذي يربط البلدين.

وبين المستشار الجلاوي أن الجهات المختصة الكويتية ممثلة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، انتهت من تقرير بشأن المضبوطات وعددها خمس قطع أثرية وحسم كونها آثاراً فرعونية، كما حدد المجلس أنواع الآثار المهربة وفق كتب رسمية وعقب تحليل دقيق فني للآثار التي ضبطت من قبل رجال الجمارك في الشحن الجوي.

وتابع المستشار الجلاوي بالقول: "وفق تقرير المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب فإن الآثار المهربة هي أولاً جزء من تمثال للمعبود "أمون رع" وهو منحوت من حجر اسود صلب بطول 54 سم وعرض أسفل الذقن يقدر ب 5ر25 سم، والقطعة الثانية هي جزء من تمثال الملك "أمنحوتب الثالث" وهو يرتدي غطاء الرأس الملكي التقليدي، أما القطعة الثالثة فهي جزء من تمثال سيدة وهي ترتدي شعرا مستعارا.

وأردف: "بالنسبة للقطعة الرابعة فهي تمثال حورس على الهيئة الأوزبرية، أما القطعة الخامسة فكانت عبارة عن بلاطة من البازلت المنقوشة".