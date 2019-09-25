غارات جويّة على مواقع ميليشيات طرابلس

المصدر: طرابلس - البيان

نفّذ سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي، أمس، غارات جويّة ضد معسكر للدفاع الجوي في منطقة السكت جنوب غرب مصراتة، استهدف خلالها أرتالاً من الميليشيات الإرهابية، فيما قالت غرفة عمليات الكرامة، إنّ قوة من الجيش الوطني، أسرت آمر محور السبيعة التابع لقوات الوفاق الرائد عبد الرحمن الصويعي العكره أثناء محاولته الهروب.

في غضون ذلك، أكّد آمر الكتيبة 127 مجحفلة التابعة للقوات المسلحة الليبية، العقيد زكريا صالح الشريف، أن قوات الجيش أصبحت على مشارف العاصمة طرابلس، وأنهم في انتظار تعليمات القيادة العامة بدخولها، وذلك بعد أن تم إنهاك واستدراج ميليشيات الوفاق لأكثر من خمسة أشهر.

ونقلت وحدة الدعم الإلكتروني عن الشريف قوله لأهالي طرابلس: «من دخل بيته فهو آمن، لبيك طرابلس لبيك بعد غياب طال لمدة خمس سنوات، نحن أبناؤها ولنا الحق في العيش فيها، شاركنا في كل المعارك لمحاربة الإرهاب من أقصى الجنوب والشرق والغرب، والآن حان الوقت للرجوع لمدينتنا الحبيبة طرابلس».

وقالت مصادر عسكرية ليبية، إن الجيش رصد تحركات مكثفة لعناصر إرهابية بالتزامن مع اجتماعات لقادة ميليشيات في محيط مرزق جنوب البلاد. وأشارت إلى أنّ منطقة أم الأرانب المجاورة لمرزق تشهد عملية نقل معدات عسكرية وذخائر إلى منطقة الشركة الصينية، الأمر الذي أكده أيضاً شهود عيان بالمنطقة.

ورجحت المصادر، أن تكون عملية إعادة انتشار الجماعات الإرهابية ونقل عتادها جاء بسبب مخاوف قادة الميليشيات والعصابات التشادية من أن يطالها قصف سلاح الجو الليبي.