التونسيون ينتظرون الإفراج عن القروي

يرتقب التونسيون، اليوم، الإفراج عن المرشّح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية نبيل القروي القابع في السجن منذ أواخر أغسطس الماضي.

وتقرر تخصيص جلسة لدائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي، اليوم، للنظر في الطعن بالاستئناف الذي تقدم به فريق الدفاع عن القروي بشأن قرار قاضي التحقيق، رفض النظر في مطلب الإفراج عنه، باعتباره غير مخول بذلك. وطالبت رئيسة حزب الأمل والمرشحة الرئاسية الخاسرة، سلمى اللومي، أمس، بالإفراج عن القروي وتمكينه من حقه في القيام بحملته الانتخابية.

ودعت في بيان، إلى إيجاد مخرج لهذه الأزمة التي ستضع كامل المسار الانتخابي محل شك. ولفت البيان إلى أنّ وجود أحد المرشحين في السجن يفرغ العملية الانتخابية من كل معنى، ويعرّض البلاد لأزمة سياسية عميقة.