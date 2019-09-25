التحالف: الحوثيون أطلقوا «باليستياً» سقط في صعدة

المصدر: الرياض - واس

صرح الناطق الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأن ميليشيا الحوثي أطلقت، أمس، صاروخاً باليستياً من مديرية حرف سفيان في محافظة عمران اليمنية باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقوطه بعد الإطلاق داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة.

وأوضح المالكي استمرار الميليشيا الحوثية في انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، عبر إطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين والأعيان المدنية، وتأثيرها المباشر على التجمعات السكانية، وتهديد حياة المئات من المدنيين الأبرياء في اليمن، وفق وكالة الأنباء السعودية «واس».

كما أكد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

وكان العقيد المالكي أعلن «أن منظومة القوات البحرية للتحالف رصدت الخميس الماضي محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران بالقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسيّر عن بعد، قامت الميليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاقه من محافظة الحديدة».

وأوضح العقيد المالكي أنه تم تدمير الزورق المفخخ والذي يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي، وتهديداً لطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية.