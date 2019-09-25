استهداف فاشل

المصدر: بغداد - عراق أحمد

تعرضت السفارة الأمريكية في بغداد، ليل الاثنين - الثلاثاء، لعملية استهداف فاشلة. واكتفت مصادر أمنية بالقول، إن إطلاق القذائف التي سقطت في محيط مقر السفارة الأمريكية، على ضفاف دجلة، في بغداد داخل المنطقة الخضراء، مصدره منطقة الدورة، التي تنتشر فيها وقربها مقرات لميليشيات معروفة.

وذكرت أن قذيفتي هاون سقطتا قرب مقر السفارة، إحداهما في نهر دجلة، فيما انطلقت صفارات الإنذار داخل المنطقة الخضراء المليئة بالسفارات، وهي المرة الثانية التي تتكرر فيها ذات العملية خلال أقل من شهرين.

وأصدرت قوات التحالف الدولي في العراق، بياناً أكدت فيه أن وجودها في العراق بطلب منه. وقالت إن «قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب، مستمرة بالعمل مع وإلى جانب ومن خلال شركائنا في قوات الأمن العراقية لضمان تحقيق الهزيمة الحتمية لداعش».

واختتم البيان «تحتفظ قوات التحالف بالحق في الدفاع عن نفسها. نحن هنا بدعوة من حكومة العراق، وسنواصل دعمهم بناء على طلبهم».