غوتيريس: هجوم «أرامكو» لا يمكن القبول به

المصدر: نيويورك - وكالات

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إن الهجوم على منشأتي «أرامكو» النفطيتين في السعودية، منتصف الشهر الجاري، «أمر لا يمكن القبول به».

وجدد غوتيريس إدانة المنظمة الدولية لاعتداء على منشأتي خريص وبقيق شرقي السعودية، خلال كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

وفي الشأن العربي، قال غوتيريس: «إن الوقت قد حان لإنهاء الأزمة السورية»، التي اندلعت في 2011 للمطالبة بتغيير سياسي، ثم تطورت إلى نزاع إقليمي.

وتطرق غوتيريس إلى عدد من القضايا الدولية الملحة، مثل المناخ، منبهاً إلى أن العالم يشهد درجات غير مسبوقة من الحرارة، «لكنّ ثمة حلاً في الأفق». وفي إشارة إلى الحرب التجارية التي تدور رحاها بين واشنطن وبكين، قال: «إن خطراً جديداً يلوح في الأفق، ويقسم العالم إلى قطبين اقتصاديين، والمطلوب هو تجنب هذا الصدع».