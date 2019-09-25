بن بيه يدعو إلى العمل الموحد لإنهاء التوتر والاحتراب

المصدر: نيويورك - وام

بدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية شارك الشيخ عبد الله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ممثلاً عن علماء المسلمين في قمة الأمم المتحدة للحرية الدينية المنعقدة بنيويورك بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعديد من زعماء العالم.

وفي لقاء خاص جمع رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس على هامش القمة الرئاسية قال الشيخ عبد الله بن بيه:«حضرت هذا الملتقى دعوة للسلام وقناعة بقيم التسامح.. نحن لا نغيب عن الحوارات ومستعدون للمشاركة في أي حوار مهما كان وفي أي مكان كان ما دامت المقاصد نبيلة، فواجب الجميع اليوم، هو العمل متحدين والتفكير سوياً للخروج بالعالم من وضع التوتر والاحتراب الذي يعيشه».

كما أكد في لقائه مع مايك بنس أن دولة الإمارات العربية حريصة على دعم كل مبادرات السلام في إطار الرؤية العامة لها و القائمة على تعزيز قيم التسامح والسلام والوئام بين البشرية.

يذكر أن دولة الإمارات العربية احتضنت قبل أشهر لقاء ثنائياً بين ميغل أنخل موراتينوس الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات ومعالي الشيخ عبد الله بن بيه تمهيداً لوضع «خطة عمل الأمم المتحدة لحماية المواقع الدينية في العالم».

وتعد قمة الأمم المتحدة الرئاسية للحرية الدينية في الولايات المتحدة هي الأولى من نوعها في العالم لحماية ورعاية التعددية الدينية.