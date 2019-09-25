«الوزراء السعودي»: عدوان إيراني غير مبرر

المصدر: الرياض - وكالات

أكد مجلس الوزراء السعودي، أمس، أن الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لشركة «أرامكو» تم بأسلحة إيرانية. وشدّد المجلس، في بيان عقب اجتماع له برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على أن الهجوم التخريبي يعد تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وعدواناً غير مبرر على إمدادات الطاقة للأسواق العالمية أدانه بشدة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. وقال مجلس الوزراء السعودية، في البيان، إن على المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة لوضع حد للتصرفات والسياسات العدوانية التخريبية الإيرانية.

وأوضح المجلس أن قرار المملكة الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية يأتي لمساندة الجهود الإقليمية والدولية، لردع ومواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وضمان تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي.

ولفت وزير الإعلام، تركي بن عبد الله الشبانة، إلى الإنجاز الذي تحقق بعودة الإمدادات البترولية لما كانت عليه.