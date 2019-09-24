الجبير: لن نستثني أي خيار للرد على إيران

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم الثلاثاء، إن المملكة لن تستثني أي خيار للرد على إيران من خلال التشاور مع الحلفاء.

وأضاف الجبير خلال جلسة حوارية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التحقيقات الأولية أظهرت أن الأسلحة التي استخدمت في هجوم أرامكو إيرانية.

وأكد الجبير أنه يجب إنهاء السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة، مشيرا الى أن إيران تقدم الصواريخ البالستية لميليشيات حزب الله وميليشيات الحوثي.

وأضاف أن على إيران وقف تدخلاتها في شؤون المنطقة ووقف دعمها للإرهاب.