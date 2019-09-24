السيسي: مياه النيل مسألة حياة وقضية وجود

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر أعربت عن تفهمها لشروع إثيوبيا في بناء سد النهضة، وبادرت مصر بطرح إبرام لإعلان اتفاق المبادئ، الذي أطلق مفاوضات امتدت لـ4 سنوات، إلا أنها لم تبد المفاوضات نتائج مرغوبة.

وأضاف ، خلال كلمته أمام الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، "تأمل مصر تحقيق مصالح مشتركة لكل من إثيوبيا والسودان ومصر"، مؤكدًا أن مياه النيل مسألة حياة وقضية وجود.

وأكد السيسي على ضرورة قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف ، أن العرب مفتحون على السلام العادل والشامل والمبادرة العربية للسلام لا تزال قائمة والفرصة سانحة للسلام فى الشرق الأوسط، موضحا أننا فى حاجة إلى قرارات جريئة تعيد الحق إلى الفلسطينيين وإقامة منظومة أمنية واقتصادية قوامها السلام العادل.

وأشار الرئيس المصري إلى أهمية رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأضاف أنه حان الوقت لإنهاء الأزمة في اليمن بحل سياسي وفقا للمرجعيات الدولية ووقف التدخلات الخارجية من دول إقليمية غير عربية في شؤونه الداخلية.

وأدان السيسي الاعتداء الإرهابي على المنشآت النفطية السعودية.