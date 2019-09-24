خادم الحرمين: يومنا الوطني ترسيخ لمكانة السعودية بين الأمم

المصدر: الرياض - البيان، وكالات

احتفلت المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ89 تحت شعار «همة حتى القمة»، حيث تعددت الفعاليات في جميع مناطق المملكة، تخللها عروض جوية وعسكرية، فيما أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أن اليوم الوطني يؤكد الاعتزاز بتاريخ المملكة، وترسيخ لمكانتها بين الأمم، داعياً المولى عز وجل أن يديم عليها الأمن والاستقرار.

وقال خادم الحرمين الشريفين بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ 89 للمملكة: «نحمد الله أن أكرم بلادنا بخدمة الحرمين الشريفين، وبما هيأه لنا من عزٍّ وتمكين، وقيم نبيلة، وشعب يعتز ببلاده». وأضاف في تغريدة على «تويتر»: «إن يومنا الوطني اعتزاز بتاريخنا، وترسيخ لمكانة هذا الوطن بين الأمم، وتطلع لغدٍ مشرق بالنماء والرخاء. سائلين الله أن يحفظ بلادنا، ويديم عليها الأمن والاستقرار».

وشهدت سماء أبها، عروضاً جوية نفذها طيارو القوات الجوية الملكية احتفاء باليوم الوطني. وحازت هذه العروض على إعجاب المواطنين والمقيمين الذين توافدوا إلى مقر الاحتفالات والعروض.

والتقطت عدسة مصور محترف جانباً من هذه العروض التي بيّنت كفاءة الطيران السعودي العسكري وما وصلت إليه القوات الجوية من قدرات.

ونظمت إمارة عسير احتفالات بالمناسبة، ضمن فعاليات «همة حتى القمة»، تضمنت مجموعة من الفعاليات والعروض الفنية والشعبية امتدت على مساحة 4 كيلومترات، وصولاً إلى مدينة أبها.

وقطع عسكريون مسافة 90 كيلومتراً من جزيرة كدمبل مروراً بدرب عسير التاريخي، مشياً على الأقدام في عروض عسكرية شارك فيه 2000 عنصر، ما بين جنود مشاة وقوات خاصة وجوية، و60 شاحنة عسكرية، و3 طائرات عمودية، و12 طائرة حربية، في استعراض عسكري أقيم ضمن فعاليات احتفال عسير باليوم الوطني الـ89.

وحظي انضمام قوات مشاة البحرية لفعاليات الاحتفال في عسير باهتمام واسع وتفاعل كبير من أهالي المنطقة وزوارها، فخرج أهالي القرى والمدن الواقعة في محيط درب عسير التاريخي لاستقبال فرقة المشاة.

بدورها، تفاعلت الحشود في مقر الاحتفال بمدينة أبها مع العرض العسكري. وأشاد أحد السعوديين الذين حضروا العرض العسكري، ويدعى سالم عبد الله الأحمري، بـ«التنظيم الرائع لاحتفالات عسير» ووصفها بـ«العرس الوطني».

من جهته، أكد سلطان الزامل أن «يوم الوطن في عسير يحمل مشاعر استثنائية»، موجهاً شكره للقائمين على تنظيم هذا الحفل الذي «منح أهالي عسير فرصة الالتحام مع قواتهم المسلحة».

من جهته، أعرب سامي الشهري عن فخره بـ«أبناء منطقة عسير وبكافة الشعب السعودي وبشكل خاص أبطال الحد الجنوبي الساهرين على حماية أمن وأمان الوطن».

وبالإضافة للعرض العسكري الذي شهدته احتفالات عسير باليوم الوطني، تضمنت باقي الفعاليات العديد من الفقرات الفنية والترفيهية.