قمة سعودية بحرينية في جدة تستعرض تحديات المنطقة

المصدر: جدة- واس

شهدت مدينة جدة، أمس، قمة ثنائية جمعت خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز بالعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، تم خلالها استعراض مختلف تطورات الأحداث، والتحديات التي تواجهها المنطقة.

وأعرب ملك البحرين لخادم الحرمين عن استنكار بلاده وإدانتها للاعتداء التخريبي على معملي شركة «أرامكو»، الذي يعد تصعيداً خطيراً لأمن واستقرار المنطقة ككل، ولإمدادات الطاقة العالمية، مؤكداً وقوف البحرين الكامل مع المملكة ضد من يحاول المساس بأمنها واستقرارها.

كما شدد على دعم البحرين للسعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على الأمن والاستقرار وسلامة أراضيها. من جهته، أبدى خادم الحرمين تقديره لملك البحرين على مشاعره الأخوية الصادقة، التي تؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أن المملكة قادرة على التعامل مع آثار هذا العمل التخريبي الجبان، الذي يستهدف المملكة واستقرار إمدادات الطاقة العالمية.