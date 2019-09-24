3 معتقلين فلسطينيين يواصلون الإضراب

المصدر: رام الله - د.ب.أ

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية، أمس، إن ثلاثة معتقلين فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يواصلون إضراباً عن الطعام، منذ نحو شهرين.

وذكرت الهيئة، في بيان، أن المعتقلين الثلاثة المضربين هم أحمد غنام، الذي دخل إضرابه يومه الـ 72، وإسماعيل علي المضرب منذ 62 يوماً، وطارق قعدان المضرب منذ 55 يوماً.

واتهمت الهيئة إدارة السجون، بأنها «تسعى بشكل مكثف ومتواصل إلى كسر مواجهة الأسرى لسياسة الاعتقال الإداري، عبر مجموعة من الإجراءات الانتقامية، هدفها سلبهم إنسانيتهم، وحرمانهم من حقوقهم، وإيصالهم حافة الموت».