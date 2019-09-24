الاحتلال يطرد عائلة من منزلها

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، عائلة مقدسية بقرار بإخلاء منزلهم في حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. وأفادت مصادر محلية، أن ما تسمى «محكمة الصلح» التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس، أصدرت قراراً بإخلاء عائلة المواطنة المقدسية أمل سمرين من منزلها في حي وادي حلوة بمدية سلوان الواعة شرقي مدينة القدس المحتلة.

وأشارت المصادر إلى أن إخلاء المنزل جاء لصالح منظمتي «العاد» و«عطيرت كوهنيم» الاستيطانيتين اللتين رفعتا دعوى قضائية تطالب بإخلاء المنزل بداعي أنه من «أملاك الغائبين»، وهو المسمى الذي يغلف فيه الاحتلال سرقته لأملاك اللاجئين والمهجّرين الفلسطينيين.