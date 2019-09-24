مسؤول أمريكي من بيروت: سنعاقب كل من يدعم حزب الله

المصدر: بيروت - أ.ف.ب

أبلغ مسؤول أمريكي، أمس، لبنان أن بلاده ستعاقب أي فريق يقدم دعماً «عينياً» لحزب الله، وفق ما قال مصدر محلي مطلع على مضمون محادثاته، وذلك بعد أسابيع من إدراج واشنطن مصرفاً لبنانياً على لائحة العقوبات بتهمة تقديم خدمات مالية للحزب.

والتقى مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلنغسلي، أمس، غداة وصوله إلى بيروت، كلاً من رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري.

وأوردت السفارة الأمريكية في بيروت في بيان، عقب وصوله ليل الأحد، إن بيلنغسلي خلال لقاءاته مع المسؤولين الرسميّين والمصرفيين، «سيشجع لبنان على اتخاذ الخطوات اللازمة للبقاء على مسافة من حزب الله وغيره من الجهات الخبيثة التي تحاول زعزعة استقرار لبنان ومؤسساته».

ولم يصدر أي تصريح رسمي عن أي طرف إثر هذين اللقاءين. إلا أن مصدراً لبنانياً مطلعاً على مضمون المحادثات قال إن بيلنغسلي شدد على أن «الولايات المتحدة ستعاقب أي فريق يقدم دعماً عينياً لحزب الله، سواء عبر الأسلحة أو المال أو أي وسائل مادية أخرى». ونقل المصدر عن المسؤول الأمريكي تأكيده أن «العقوبات تستهدف إيران وأتباعها في المنطقة».