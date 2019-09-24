خبراء لـ « البيان»: سيناريو«الفوضى» لن ينجح في مصر

المصدر: القاهرة - البيان

ما فتئ التنظيم الإخواني الإرهابي يحاول إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، ممنياً النفس باستعادة سيناريو «الفوضى» الذي لف المشهد المصري منذ يناير 2011، إلا أن وعي المصريين يُحبط ما يُحاك للبلد من مؤامرات هادفة لإسقاط الدولة المصرية.

الفوضى

هذا ما أكده محللون مصريون، في تصريحات متفرقة لـ «البيان» من القاهرة، شددوا خلالها على أن محاولات تكرار سيناريوهات الفوضى لن تنجح في مصر أبداً، وأن ما تشهده الساحة المصرية من تطورات خير دليل على حجم التآمر الخارجي والحقد الكبير على مصر وقيادتها السياسية، في ضوء النجاحات المحققة والخطوات الكبيرة التي اتخذتها مصر.

الدرس

قال مساعد وزير الداخلية الأسبق الخبير الأمني، اللواء فاروق المقرحي، إن «التنظيم الإرهابي وأعوانه يعتبرون ما يقومون به من دعوات للتظاهر والتحريض على الدولة المصرية محاولة لاستعادة 25 يناير مرة أخرى، لكنهم لا يعلمون أن الشعب المصري تعلم الدرس.

وشدد مساعد وزير الداخلية الأسبق، في تصريحات خاصة لـ «البيان»، على أن «التنظيم الإرهابي الإخواني وأعوانه يحاولون دائماً استنساخ الماضي؛ فنجدهم في أربعينات القرن الماضي يعملون على نفس النهج والطريقة من القتل والاغتيال والتحريض ونشر الشائعات، وفي ذلك الوقت وحتى 25 يناير 2011 الشعب المصري لم يكن يدري أنهم عصابات إرهابية تحاول الوصول لحكم البلاد بأية طريقة ومنها لحكم الدول العربية (..) يعمل هؤلاء لصالح الدول والجهات التي تمول الإرهاب».

وتابع: «لم يستجب الشعب المصري لدعوات الإخوان بالتظاهر، ويوم الجمعة الماضي تم استغلال خروج جماهير الأهلي للاحتفال بفوز فريقهم بكأس السوبر، لركوب الموجة وادعاء وجود تظاهرات حاشدة .

سيناريو

كما يشير الخبير الأمني والاستراتيجي المصري، اللواء محمود زاهر، إلى أنه «من الصعب تكرار سيناريو 25 يناير 2011؛ لأن الأحداث والأوضاع في مصر حالياً تختلف كلية عما كان عليه الوضع قبل 25 يناير 2011 (..) الوضع الحالي لا يسمح بتكرار ما حدث».

شائعات

ولفت زاهر، في تصريحات لـ «البيان» من القاهرة، إلى أنه «لا توجد دلائل أو وثائق تثبت الشائعات التي يتم ترويجها ضد القيادة السياسية المصرية (..) والتنظيم الإخواني الإرهابي استغل ردّ الرئيس المصري على تلك الشائعات، خلال فعاليات مؤتمر الشباب (..) استغل الإخوان ذلك في محاولة لتحقيق الأهداف التي يصبو إليها ذلك التنظيم».

وشدد الخبير الأمني المصري على أن «مصر تعيش حالة من الاستقرار والأمن، وتبني مشروعات عملاقة في جميع القطاعات.

شائعات

شدد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير أشرف حربي، على أن أي محاولات للنيل من استقرار الوطن، وأي شائعات تثار حول تماسك المصريين ووعيهم، ما هي إلا ادّعاءات غير صحيحة، .

وأوضح حربي، في تصريحات لـ«البيان» من القاهرة، أن «مصر تسير في طريق التنمية والاستقرار ولا شيء يغير ذلك»،