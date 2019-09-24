مكاسب ميدانية للجيش الليبي في محاور طرابلس

المصدر: طرابلس- البيان- وكالات

حقق الجيش الليبي مكاسب ميدانية جديدة على محاور عدة في طرابلس وسط انهيار في صفوف الميليشيات، حيث توقع الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري القضاء على الإرهاب في البلاد «قريباً جداً».

ونجح الجيش الليبي في أخذ زمام المعركة لصالحه حيث قتل 15 مسلحاً من ميليشيات طرابلس، أمس، جنوبي العاصمة طرابلس. وأشار مصدر إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الجيش الليبي وميليشيات طرابلس في منطقة «السبيعة» الواقعة جنوب طرابلس، ما أسفر عن مقتل 15 منهم.

وأحرزت القوات المسلحة تقدما نوعيا في كل من محوري معسكر اليرموك طريق صلاح الدين والخلاطات.

وأضاف المكتب الإعلامي عبر حسابه على موقع «فيسبوك» أن تقدمات القوات المسلحة تمت تحت غطاء جوي من سرب الطيران الحربي. وأكد المكتب أن طيران سلاح الجو تمكن من السيطرة التامة على أجواء طرابلس وقام بتسديد ضربات دقيقة لمعسكر حمزة بعد تقهقر ميليشيات طرابلس وفرارها باتجاه الشمال، ولفت أنه إلى هذه اللحظات ما زالت القوات المسلحة تحرز تقدمات على جميع المحاور.