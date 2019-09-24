مقتل 15 متشدداً في حملة أمنية بمصر

المصدر: القاهرة- وكالات

أعلنت قوات الأمن المصرية صباح أمس، مقتل 15 متشدداً خلال تبادل لإطلاق النار غرب مدينة العريش. وذكرت أن تبادل إطلاق النار وقع الأحد عندما داهمت الشرطة مخبأ مسلحين غرب مدينة العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء، المطلة على البحر المتوسط. وأفاد مسؤولو الأمن، بأنهم عثروا على أسلحة ومواد متفجرة في المخبأ، وتم نقل الجثث إلى مستشفى قريب للتعرف عليها.

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أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالجهود الكبيرة، التي قامت بها الدولة المصرية لتوفير حياة صحية ملائمة للمواطن المصري. وقال السيسي، في كلمته خلال مشاركته بالاجتماع رفيع المستوى حول الرعاية الصحية الشاملة، أمس، إن «مصر وضعت خلال السنوات الماضية صحة المواطن على قائمة أولوياتها»، مشيراً إلى تدشين حملة 100 مليون صحة المعنية بالكشف عن فيروس سي. القاهرة- وكالات

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تجددت في العاصمة السودانية الخرطوم، أمس، أزمة الوقود، فيما عاد للواجهة اصطفاف عشرات السيارات أمام محطات التزود طلباً للخدمة. وقال مصدر بمصفاة الخرطوم للبترول، غير مصرح له بالحديث للإعلام: تعطل أحد الأجزاء الرئيسة لمعالجة البنزين في المصفاة. وأشار أن إدارة المصفاة تبذل جهودها لإصلاحه. وتعمل المصفاة التي أنشئت في يونيو 2000، بطاقة تكريرية قدرها 50 ألف برميل في اليوم، وتمت عمليات توسعة المصفاة على مرحلتين، لتبلغ الطاقة الحالية 90 ألف برميل في ‏‏اليوم. وأشار إلى ضرورة وضع مخزون احتياطي لمواجهة الطلب عند صيانة المصفاة خلال الشهور المقبلة. الخرطوم-وكالات

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سحب إلى غاية أمس، 39 راغباً في الترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل استمارات اكتتاب التوقيعات، حسب ما علم لدى المكلف بالإعلام لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات علي ذراع. ومن بين هؤلاء الراغبين في الترشح للموعد الانتخابي القادم يوجد أحرار وممثلو أحزاب من بينهم علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، عبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل، وعيسى بلهادي رئيس جبهة الحكم الراشد. الجزائر- البيان