شكري: خطاب السيسي في الأمم المتحدة يشمل 3 ملفات

المصدر: القاهرة- وكالات

أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري أن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة سيشمل 3 ملفات رئيسة هي: مكافحة الإرهاب، والقضية الفلسطينية، والتنمية في إفريقيا.

وأضاف شكري في لقاء تلفزيوني، الليلة قبل الماضية، أن كلمة السيسي تتناول أيضاً أسس تفعيل منظومة العمل الدولي المشترك والتحديات التي تواجهها القارة السمراء في ظل ترأس مصر الاتحاد الأفريقي.

ولفت وزير الخارجية المصري إلى أن السيسي سيعقد لقاءات ثنائية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما يعقد السيسي لقاءات مع عدد من الشخصيات السياسية الأمريكية المؤثرة في صنع القرار داخل البيت الأبيض، وممثلين عن بعض المنظمات والجمعيات بالولايات المتحدة.

وأكد شكري أهمية هذه اللقاءات التي تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية، والعمل على تنشيطها وتبادل وجهات النظر واتخاذ قرارات في ما يتعلق بالخطوات المقبلة إزاء مواجهة التحديات بالمنطقة وأيضاً التي لها طابع دولي.

يشار إلى أن هذه هي المشاركة السادسة للسيسي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ توليه الحكم عام 2014.