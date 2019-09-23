المسعودي: مسيرة العلاقات "السعودية – الإماراتية" مستمرة وبقوة "التوأمة"

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الأكاديمي والمستشار الثقافي الدكتور محمد المسعودي، مدير الشؤون الثقافية بالسفارة السعودية لدى الدولة سابقاً.. "أن مناسبة اليوم الوطني السعودي تحلُّ هذا العام في فترةٍ ذات شأنٍ من تاريخ المنطقة والعالم، ووسط ظروف عربية وعالمية وزمنٍ متسارع الأحداث والصعوبة، ليذكرنا ذلك برحلة الكفاح لتأسيس المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، ويأتي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان مجدداً للعهد والمسيرة والحفاظ على الوطن وشعبه بـ "يدٍ" تبني التنمية للوطن والمواطن، والأخرى تحل الأزمات وتحافظ على مكتسبات الوطن وأمنه وتحقيق السلام في المنطقة، يعاضده سنداً ومستقبلاً ورؤيةً قائد التغيير ومهندسه ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان".

وأضاف المسعودي : لاشك أن اليوم الوطني السعودي عزيز على قلوب الإماراتيين قادةً وشعباً، فلكل من يمعن النظر في مسيرة المملكة والإمارات العريقة يجد تأكيداً متيناً لعلاقات ثابتةٍ عميقةٍ، و تواشجيّة ٍأخويّةٍ تاريخية، ممتدة راسخة، دالة وبعمق الأخوة على أن مسيرة العلاقات "السعودية – الإماراتية" مستمرة وبقوة "التوأمة"، حيث تلتقي وتتسامى مع المكانة الخاصة التي يؤكدها دوماً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

وتابع المسعودي": "مع جذوة فرح السعودية بيومها الوطني، وبالنجاحات المظفرة المتوالية للتحالف السعودي الإماراتي، وتوافقهما الاستراتيجي والمصيري، وأخرى نحو تحديات «بائسة» تنكسر شوكتها أمام عمق العلاقة الأزلية بين البلدين، حق لنا أن نعبر عن فخرنا بروح إخاء الاتحاد، حيث تواصل الإمارات حضورها ووفاؤها الدائم باحتفالاتٍ سنويةٍ متميزة وإبداعية، موطّدةً أسمى معاني القيم الأخويّة والإنسانيّة والثقافيّة إلى غدق المشاعر ومساحاتها في كل بيت سعودي وإماراتي".