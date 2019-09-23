ما الأمانة التي ألقى بها الراحل بن علي على عاتق صهره "كادوريم"؟

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر مغني الراب التونسي كريم الغربي المعروف باسم "كادوريم" السبت 21 سبتمبر 2019 عبر حسابه على انستغرام صورة لقبر صهره الرئيس الأسبق زين العابدي بن علي الذي ووري جثمانه الثرى أول أمس في المدينة المنورة غربي السعودية.

وعلق كادوريم على الصورة: "سيدي الرئيس نسال الله تعالى أن يتقبلك برحمته الواسعة وأن يسكنك فراديس جنانه"

مضيفاً: اليوم أتممت نصف الوصية التي كلفتني...، أما الأمانة التي ألقيت بها على عاتقي فهي مسؤولية جسيمة، لكن تأكد سيدي الرئيس أنني لن أخذلك أبداً ما حييت وسأقوم بها على أكمل وجه، نم هنيئا مطمئنا... الله يرحمك وينعمك".