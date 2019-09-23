«القتل المتنقّل» لا يزال يفتك بالعراقيين

المصدر: بغداد - وكالات

لا يزال القتل المتنقّل يفتك بالعراقيين، في مناطق متعددة حيث أعلنت مصادر أمنية عراقية، أمس، مقتل سبعة أشخاص بينهم أربعة أفراد في عائلة واحدة في ثلاث هجمات متفرقة في منطقة الطارمية شمال بغداد، والتي أعلنت القوات الأمنية أخيراً تطهيرها من خلايا الإرهابيين النائمة.

وقال ضابط في الشرطة العراقية إن «مسلّحين مجهولين اقتحموا منزل أحد عناصر الحشد العشائري في منطقة النباعي التابعة لقضاء الطارمية، وقتلوه مع زوجته وابنه ووالدته». وفي شكل منفصل، قتل عنصر آخر من الحشد العشائري في هجوم مسلح وقع فجراً، بحسب المصدر نفسه.

وأعلنت قيادة عمليات بغداد أن قوة أمنية عراقية قتلت انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً ويحمل رمانات يدوية وكلاشنكوف في الطارمية شمال العاصمة. وقال إعلام القيادة، في بيان، إن «القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد قتلت إرهابياً انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً ويحمل عدداً من الرمانات اليدوية وسلاح كلاشنكوف، في قرية الغزيلية ضمن قضاء الطارمية». وأشار إعلام القيادة إلى «عدم حدوث خسائر ضمن صفوف القوات الأمنية».

رصاص قنّاص

من جهة أخرى، تعرض موقع للجيش العراقي الليلة قبل الماضية إلى إطلاق نار برصاص قناص، أدى إلى مقتل جنديين، وفق مصدر أمني. وأفاد المصدر بمحافظة نينوى بمقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين بانفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل (400 كم شمال بغداد).

وقال النقيب أحمد العبيدي من شرطة نينوى إن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة رتلاً للجيش العراقي في قرية الحاج علي ضمن ناحية القيارة (50 كم جنوب الموصل)، ما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة. وعلى صعيد آخر قال العبيدي إن «القوات الأمنية ألقت القبض أيضاً على الداعشي أبو مجحم الجحيشي في ناحية القيارة، وهو من أبرز قادة التنظيم في مدينة الموصل»، مشيراً الى أنه تم اقتياد الجحيشي إلى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معه وتقديمه للقضاء العراقي.

تفجير كربلاء

في الغضون،أدانت جامعة الدول العربية الحادث الإرهابي بمدينة كربلاء، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا. وأكدت - في بيان - أن العراق بذل تضحياتٍ هائلة من أجل دحر التنظيمات الإرهابية واستعادة الحياة الطبيعية لسكانه، مُضيفة أن فلول «داعش» تُعاني الهزيمة وتمارس تكتيكات اليأس. وقدم الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، خالص العزاء لأسر الضحايا، متمنياً سرعة الشفاء للمصابين، معرباً عن تضامنه مع العراق، حكومةً وشعباً، في مواجهة إجرام عصابات الإرهاب والتطرف، ومؤكداً أن العراق يسير على الطريق الصحيح من أجل استعادة الأمن والاستقرار.