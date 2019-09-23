انطلاق مناورات «الموج الأحمر 2» بين السعودية ومصر بمشاركة 4 دول عربية

المصدر: الرياض، القاهرة - وكالات

انطلقت فعاليات التدريب البحري المشترك المصري السعودي (الموج الأحمر - 2) بمشاركة الأردن وجيبوتي والسودان واليمن.

وذكر العقيد تامر الرفاعي الناطق العسكري المصري أن عدداً من الوحدات المصرية وصلت للمشاركة في تنفيذ التدريب البحري (الموج الأحمر - 2) بالمياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية بالبحر الأحمر، حيث تجريه تشكيلات من القوات البحرية للبلدين بمشاركة كل من الأردن وجيبوتي والسودان واليمن والذي يستمر لأيام عدة

وقال الرفاعي إن وحدات بحرية متنوعة تشارك في التدريب وتضم عدداً من الفرقاطات وسفن النقل والإمداد ولنشات الصواريخ والمرور الساحلي وصائدات الألغام إضافة إلى مجموعات من القوات الخاصة البحرية لكل من مصر والسعودية وجيبوتي والسودان.

وأضاف أن السعودية تشارك في التدريب بعدد من الطائرات المقاتلة وطائرات النقل الجوي، مشيراً إلى أن التدريب يشتمل على تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية التي تساهم في توحيد المفاهيم العملياتية.

وذكر أن هذه التدريبات تأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات والتعرف على كل ما هو جديد في أساليب القتال البحري .

وتضمن التدريب، تنفيذ العديد من الأنشطة البحرية، منها تشكيلات الإبحار، لاختبار مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، وتنفيذ رماية المدفعية للتدريب على كيفية حماية الوحدات البحرية أثناء عبورها بالمناطق الخطرة، علاوة على التدرب على سيناريوهات لمجابهة مختلف التهديدات.