الجيش الليبي يشن هجوماً كبيراً قرب طرابلس

المصدر: طرابلس- وكالات

بمشاركة القوات البرية والبحرية والجوية، أطلق الجيش الوطني الليبي خلال الساعات الماضية، هجوماً جديداً ضد الميليشيات، مؤكداً أن قوات تركية خاصة تقاتل إلى جانب هذه الميليشيات.

وقال «بيان» للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية: إن هجوماً كبيراً ينفذ ضد ميليشيات قرب طرابلس بمشاركة جميع القوات البرية والبحرية والجوية، مطالباً السكان بالابتعاد عن مناطق الاشتباكات وعن المواقع التي تتواجد بها الميليشيات. وتابع «وهناك قصف جوي بري على معسكر اليرموك جنوبي طرابلس»، إضافة إلى قصف تمهيدي جوي ومدفعي ثقيل على مواقع الميليشيات قرب طرابلس.

أمن المدنيين

وطالبت القوات المسلحة السكان بالابتعاد عن مناطق الاشتباكات، ومواقع تمركز الميليشيات، موضحة أن هناك قصفاً جوياً وبرياً على معسكر اليرموك جنوبي طرابلس، بالإضافة إلى قصف تمهيدي جوي ومدفعي ثقيل على مواقع الميليشيات قرب طرابلس.

وانطلق الهجوم مع ضربات جوية مركزة ودقيقة، استهدفت مواقع جديدة تابعة للميليشيات في ضواحي العاصمة طرابلس، ثم اتسعت دائرة الاشتباكات بمحاور عين زارة ووادي الربيع، بين الجيش الوطني والميليشيات. وشهد محور صلاح الدين هجوماً عنيفاً لتحريره من العصابات الإرهابية، وأوضح الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، أن الهجوم تم بغطاء جوي، وكبد الميليشيات خسائر فادحة، منوهاً بأن وتيرة العمليات مستمرة وفق الخطط المرسومة لها.

تعزيزات

وأكد المركز الإعلامي وصول تعزيزات مهمة لمحاور القتال، بهدف الاستمرار في استنزاف الميليشيات والجماعات الإرهابية.

وكشف مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، عن وجود قوات تركية خاصة تقاتل إلى جانب الميليشيات المتطرفة في العاصمة طرابلس. ويُعدّ تصريح المحجوب، الذي أدلى به لـ«سكاي نيوز عربية»، أمس، بوجود قوات على الأرض، الأول من نوعه. وأوضح المحجوب أنه «تم الوصول إلى مرحلة مهمة على طريق حسم المعركة ضد الميليشيات في طرابلس»، التي بدأها الجيش الوطني الليبي قبل أشهر لتحرير العاصمة الليبية. وأفاد باستهداف مخزن للأسلحة تابع لميليشيات طرابلس، مشيراً إلى إصابة رتل للميليشيات واستهداف عدد من المواقع في عين زارة.

وتابع أن «المعارك أدت إلى مقتل قادة لميليشيات طرابلس»، مشيراً إلى مقتل أكثر من 90 وإصابة 150 في صفوف المسلحين من جراء الغارات على العاصمة. وواصل الجيش الوطني الليبي عملياته ضد الميليشيات، إذ شن قصفاً جوياً في منطقة السدادة جنوب غربي مصراتة.

ويأتي ذلك ضمن عمليات الجيش الليبي التي تستهدف مواقع الميليشيات في محاور عدة في العاصمة طرابلس.