الإمارات تكثف المساعدات والإغاثة لليمنيين

المصدر: الحديدة - وام

واصلت دولة الإمارات دعمها للمحافظات اليمنية المحررة، في إطار التخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن، إذ بدأت مؤسسة المياه بالعاصمة اليمنية المؤقتة «عدن» تشغيل 10 مضخات مياه، قدمتها دولة الإمارات ضمن سلسلة الدعم اللوجستي واستجابة عاجلة للمناشدة، التي وجهتها المؤسسة بعد انقطاع المياه خلال الفترة الأخيرة عن بعض مناطق عدن، فيما قدمت الإمارات عبر ذراعها الإنسانية الهلال الأحمر مساعدات إغاثية للناجين من قصف الميليشيا الحوثية على حي سكني بمديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن.

10 مضخات

وبدأت مؤسسة المياه بالعاصمة اليمنية المؤقتة «عدن» بتشغيل 10 مضخات مياه قدمتها دولة الإمارات ضمن سلسلة الدعم اللوجستي واستجابة عاجلة للمناشدة التي وجهتها المؤسسة بعد انقطاع المياه خلال الفترة الأخيرة عن بعض مناطق عدن.

وأشرفت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة المياه بعدن على تركيب وتشغيل المضخات في حقول آبار «بئر أحمد وبئر ناصر ودار المناصرة» خلال فترة وجيزة، الأمر الذي أسهم في رفع منسوب المياه والقدرة الإنتاجية إلى 50 ألف متر مكعب يومياً من 37 بئراً في جميع تلك الحقول.

وأكد فتحي السقاف مدير مؤسسة المياه بعدن أن المشروع المقدم من دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر» سيعمل على تخفيف أزمة المياه بعدن، متوجهاً بالشكر لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً لكل ما يقدمونه من دعم خدمي وتنموي لمختلف القطاعات في اليمن.

مساعدات إغاثية

إضافة إلى ذلك، قدمت الإمارات عبر ذراعها الإنسانية الهلال الأحمر مساعدات إغاثية للناجين من قصف الميليشيا الحوثية على حي سكني بمديرية حيس جنوب محافظة الحديدة وجاءت المساعدات تلبية لنداء استغاثة من الجهات المختصة، حيث رفد فريق المساعدات الإنسانية في الهلال الأحمر بخيام إيوائية وسلال غذائية، والذين عبروا عن بالغ شكرهم وتقديرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على مسارعتها إلى تقديم الرعاية اللازمة لهم بعد أن تقطعت بهم السبل.

يأتي ذلك بعد أيام على تقديم مساعدات إغاثية طارئة مماثلة إلى 23 أسرة نجت من قصف الميليشيا الحوثية على إحدى قرى مديرية التحيتا بالحديدة سقط نتيجته 9 قتلى و11 جريحاً معظمهم نساء وأطفال.

كما أسهمت الإمارات في إنقاذ كهرباء حضرموت ورفع المعاناة عن أبناء مناطق ساحل حضرموت بعد أن وصلت الأسبوع الفائت إلى ميناء المكلا سفينة شحن إماراتية تحمل 12 ألف طن متري من الديزل المخصص لمحطات الكهرباء.