«مسام»: نزع 876 لغماً خلال أسبوع

المصدر: الرياض - وكالات

أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام»، أمس، نزع 876 لغماً من 5 محافظات يمنية خلال الأسبوع الثالث من سبتمبر الجاري.

وأكد «مسام» على حسابه في «تويتر» إن فرقه نزعت 259 لغماً مضاداً للدبابات، و23 لغماً مضاداً للأفراد، و574 ذخيرة غير منفجرة، و20 عبوة ناسفة من محافظات مأرب والجوف وشبوة وتعز ولحج.

وأضاف أن مجموع ما نزعته فرق المشروع خلال سبتمبر الجاري بلغ 5812 لغماً وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة.

وأكد ارتفاع إجمالي الألغام التي نزعها المشروع منذ انطلاقه وحتى 20 سبتمبر إلى 90637 لغماً.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أعلن في منتصف يوليو الماضي، تمديد عقد تنفيذ مشروعه لنزع الألغام في اليمن «مسام»، لمدة عام، بتكلفة 30 مليوناً و495 ألف دولار.