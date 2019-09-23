إضراب معلمي المدارس الحكومية الأردنية يتواصل للأسبوع الثالث على التوالي

المصدر: عمّان - أ.ف.ب

واصل معلمو المدارس الحكومية الأردنية، أمس، إضرابهم للأسبوع الثالث على التوالي، في ظل إصرار الحكومة على رفض مطالبهم بالحصول على علاوة تصل إلى 50% من رواتبهم الأساسية.

وقال الناطق باسم نقابة المعلمين، نور الدين نديم، في تصريحات للصحافيين، في ختام اجتماع لمجلس نقابة المعلمين عُقد مساء السبت، إن «الإضراب مستمر حتى تحقيق مطلب المعلمين، وليس هناك أي تراجع من أي معلم ولا من مجلس النقابة الذي يمثل أكثر من 100 ألف معلم».

وأضاف أن «هذه قضية حقوق مستحقة منذ خمسة سنوات، ولا يمكن أن نتراجع عنها إلا باستجابة الحكومة لهذه المطالب». وتابع: «الكرة الآن في ملعب الحكومة في يدها وقف الإضراب أو تعليقه فقط عليها أن تعترف بحق المعلمين».

وطالب نديم الحكومة بإجراء «حوار حقيقي وليس شو (عرضاً) إعلامياً». وقالت وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، جمانة غنيمات، إن «ما يهمنا في هذه اللحظة هو تعليق الإضراب وعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة». وأشارت إلى أن «الحكومة منفتحة على الحوار والجلوس مع نقابة المعلمين لمناقشة مختلف التفاصيل، وصولاً إلى علاقة صحية بين الحكومة ونقابة المعلمين».